Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сезон «Лыжных стрел» стартовал в Петербурге

Следующие составы ожидаются 10 и 11 января.

Источник: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга

В Петербурге стартовал сезон «Лыжных стрел»: первые 500 человек отправились в Токсово на электричке «Юность». А завтра, 4 января, планируются выезды в Орехово и Шапки, рассказали в городском комитете по физической культуре и спорту.

Следующие составы ожидаются 10 и 11 января. Ведомство рекомендует не пропускать анонсы, поскольку в прошлый раз билеты разобрали за час.

Чтобы попасть в число пассажиров, необходимо подать заявку в районном отделе физической культуры и спорта по месту регистрации или прописки. Проезд на «Лыжной стреле» бесплатный.

Ранее на Piter.TV: в январе в Петербурге откроются 161 каток и 56 лыжных трасс. Процесс стартовал с установившейся морозной погодой.