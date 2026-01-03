Ричмонд
В Ростове полиция нашла три тела в съемной квартире после звонка хозяйки

В съемной квартире в Ростове нашли три тела и белый порошок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полицейские обнаружили три мертвых тела в квартире, которую местная жительница сдавала в аренду. Хозяйка обратилась в дежурную часть Отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону после того, как 1 января квартиранты должны были съехать, но дверь не открывали и на связь не выходили, сообщили в МВД.

— Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире три трупа, а также изъяли возле них белый порошок, похожий на наркотическое средство, который направлен для проведения исследования, — говорится в сообщении.

По данным МВД, по этому факту полицейские совместно со следственными органами проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также происхождение и возможное приобретение запрещенных веществ.

В ведомстве уточнили, что результаты исследования изъятого вещества будут использованы при дальнейшей проверке и принятии процессуального решения.

