Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит

Уже несколько дней на Дмитриевской башне Нижегородского кремля показывают праздничное мэппинг-шоу (0+).

Источник: НИА-Нижний Новгород

На внутренней стороне башне показывают волшебную историю о северном мальчике, который собирает сказки, а на внешней стороне — набор повторяющихся сценок (новогодний город с елкой, праздничные орнаменты, ледяная лошадка и др.). До 6 января проекции можно увидеть ежедневно с 16:00 до 22:00, а затем — с 16:00 7 января до 02:00 8 января.