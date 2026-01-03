В Молдове стали воровать дроны: Телеканал Moldova 1 лишился оборудования во время трансляции новогоднего празднества с главной площади Кишинева

В новогоднюю ночь у телеканала Moldova 1 пропал дрон, с помощью которого телеканал снимал общие планы с центральной площади Кишинева.
«Вскоре после начала прямой трансляции с ПВНС, неизвестные лица получили контроль над дроном, который использовался нашим общественным вещателем для трансляции с площади», — сообщили представители телеканала.
И добавили, что это второй случай за последние полгода, когда пропадает дрон компании Teleradio-Moldova.
О случившемся сообщили правоохранительным органам, трансляцию продолжили с помощью резервного дрона.
С одной стороны, воровать нехорошо — пусть даже у пропагандистов ПАС. С другой стороны, зная вороватость и ущербность руководства телеканала М1, не исключаем, что украл кто-то из своих. А дрон списали. Как в первом случае.
Тем более, что о первом случае мы узнали только сейчас.
