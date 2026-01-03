Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове стали воровать дроны: Телеканал Moldova 1 лишился оборудования во время трансляции новогоднего празднества с главной площади Кишинева

О случившемся сообщили правоохранительным органам, трансляцию продолжили с помощью резервного дрона.

Источник: Комсомольская правда

В новогоднюю ночь у телеканала Moldova 1 пропал дрон, с помощью которого телеканал снимал общие планы с центральной площади Кишинева.

«Вскоре после начала прямой трансляции с ПВНС, неизвестные лица получили контроль над дроном, который использовался нашим общественным вещателем для трансляции с площади», — сообщили представители телеканала.

И добавили, что это второй случай за последние полгода, когда пропадает дрон компании Teleradio-Moldova.

О случившемся сообщили правоохранительным органам, трансляцию продолжили с помощью резервного дрона.

С одной стороны, воровать нехорошо — пусть даже у пропагандистов ПАС. С другой стороны, зная вороватость и ущербность руководства телеканала М1, не исключаем, что украл кто-то из своих. А дрон списали. Как в первом случае.

Тем более, что о первом случае мы узнали только сейчас.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове банки выдают странные леи: Сотенные купюры 2015 года, подписанные главой нацбанка Анкой Драгу, которая заняла этот пост лишь 8 лет спустя — разбирались, не фальшивки ли нам подсовывают.

Пользователи соцсетей задаются вопросом — фальшивые купюры или настоящие? (далее…).

Свиньи-людоеды, фура с оружием, смерть в салоне красоты и всесильный олигарх Плахотнюк в СИЗО: Топ криминальных событий, потрясших Молдову в 2025 году.

Вспоминаем самые жуткие преступления, на которые, увы, уходящий год был богат (далее…).

Дрон на шиферной крыше, новое старое правительство, контрабанда оружием, политзаключенные: Итоги года — политические события, изменившие жизнь в Молдове.

Главные события 2025-го, которые потрясли Молдову (далее…).