Число детей-сирот в Башкирии продолжает сокращаться

В Башкирии за 2025 год стало меньше детей, оставшихся без родителей. По данным министерства семьи, труда и соцзащиты республики, их количество уменьшилось на 6,7%, и сейчас в регионе на государственном попечении находятся 9 263 ребенка.
Как сообщила министр ведомства Ленара Иванова, 94,1% детей живут не в учреждениях, а в семейном окружении: у опекунов, в приемных семьях или у усыновителей. При этом за год на 16% сократилось число ребят, которые пока ждут нового дома в детских домах. В целом за последние пять лет количество сирот в республике снизилось на 19%.
Также стала меньше доля так называемых «социальных» сирот — детей, родители которых живы, но лишены прав или не могут их воспитывать. Среди вновь выявленных случаев их количество упало с 61% до 55,6%.
Ленара Иванова подчеркнула, что главная цель всех усилий — чтобы у каждого ребенка был свой дом, и положительная статистика показывает, что это становится реальностью для все большего числа детей.
Кроме того, с 1 июня 2025 года в регионе выросли выплаты для семей, взявших на воспитание ребенка. Ежемесячное пособие на его содержание увеличили на 16,6%.
