Число детей-сирот в Башкирии продолжает сокращаться

Как сообщила министр ведомства Ленара Иванова, 94,1% детей живут не в учреждениях, а в семейном окружении: у опекунов, в приемных семьях или у усыновителей. При этом за год на 16% сократилось число ребят, которые пока ждут нового дома в детских домах. В целом за последние пять лет количество сирот в республике снизилось на 19%.