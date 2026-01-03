Работникам предприятия в Нижнеудинске три месяца не платили зарплату

— Установлено, что с мая по июль 2025 года 243 работникам предприятия заработная плата не выплачивалась. Прокуратура внесла представление и завела в отношении руководителя дела об административных нарушениях по ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», по которым должностное лицо оштрафовано, — говорится в сообщении.