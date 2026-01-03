Ричмонд
Работникам предприятия в Нижнеудинске три месяца не платили зарплату

243 работника предприятия не получали доход с мая по июль 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнеудинске прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в связи с сообщением о нарушении прав работников городского предприятия. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— Установлено, что с мая по июль 2025 года 243 работникам предприятия заработная плата не выплачивалась. Прокуратура внесла представление и завела в отношении руководителя дела об административных нарушениях по ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», по которым должностное лицо оштрафовано, — говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры работникам предприятия выплачена заработная плата в сумме более 21 миллиона рублей. Материалы проверки направлены в СК для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам было заведено и расследуется уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».