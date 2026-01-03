Ростовские власти объявили о январских дорожных ограничениях

Самые длительные ограничения начнутся 20 января и продлятся до 20 июня 2026 года. На ул. Социалистической, 49 будет проводиться капитальный ремонт крыши многоквартирного дома. Движение транспорта на участке от пр. Буденновского до пер. Островского будет прекращаться ежедневно с 10:00 до 16:00, но не более чем на четыре часа.