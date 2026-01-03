Ричмонд
Ростовские власти объявили о январских дорожных ограничениях

Администрация Ростова-на-Дону объявила о введении транспортных ограничений в январе 2025 года в связи с проведением ремонтных и восстановительных работ на городских объектах. Информация об этом опубликована на официальном портале ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, первые ограничения начнут действовать 5 января. На улицах Жданова и Ткачева будет ограничено движение транспорта в период въезда и выезда строительной техники для реконструкции ливневой канализации. Работы продлятся до 30 января.

С 9 по 15 января на ул. Менжинского, 2 Г будет ограничено движение автомобилей и пешеходов из-за аварийно-восстановительных работ на подпорной стене.

12 января в центре города начнется ремонт канализационной сети на ул. Красноармейской около дома 1Б. Ограничения для автотранспорта будут действовать до 23 января.

16 января аварийные работы на железнодорожном переезде по ул. Шоссейной в районе дома 104 Г приведут к полному прекращению движения через железную дорогу с 08:00 до 20:00.

С 17 января вводится запрет на движение транспорта массой свыше 26 тонн по Александровскому мосту. Также будет запрещен левый поворот с пер. Безымянного на ул. Профсоюзную. Как заявили в городской администрации, это необходимо для повышения безопасности дорожного движения.

Самые длительные ограничения начнутся 20 января и продлятся до 20 июня 2026 года. На ул. Социалистической, 49 будет проводиться капитальный ремонт крыши многоквартирного дома. Движение транспорта на участке от пр. Буденновского до пер. Островского будет прекращаться ежедневно с 10:00 до 16:00, но не более чем на четыре часа.

