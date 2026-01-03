Ричмонд
В Пулково ожидают отмены единственного прямого рейса из Венесуэлы

Прямой рейс из Каракаса в Санкт-Петербург, запланированный на 10 января, может быть отменён. Венесуэльская авиакомпания Conviasa ранее объявила о прекращении полётов в Россию, однако по состоянию на 3 января официального уведомления об отмене петербургского вылета в аэропорт Пулково не поступало.

Как сообщает телеканал 78, в аэропорту ожидают так называемый «слот отмены».

Речь идёт о единственном прямом авиарейсе, связывающем Петербург и Венесуэлу. Аналогичные изменения уже затронули Москву: рейс Conviasa из Внуково в Каракас, назначенный на 5 января, исчез из онлайн-табло аэропорта. При этом самолёт, прибывший из Венесуэлы 3 января, приземлился во Внуково с незначительным опозданием.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), отмена рейсов затронула более 200 туристов, планировавших поездки в Венесуэлу. Часть клиентов переносит даты вылета, другие выбирают альтернативные направления. Туроператоры предлагают перебронирование туров, в том числе с изменением сроков путешествия.

Пассажирам, приобретавшим авиабилеты Conviasa самостоятельно, рекомендуют обращаться за возвратом средств напрямую в авиакомпанию. В АТОР отмечают, что в праздничный период процесс возврата осложняется из-за неработающих банков и коммерческих организаций.

По уточнённым данным туроператоров, в настоящее время организованных российских туристов ни в Каракасе, ни на острове Маргарита нет. Компания PEGAS Touristik свернула свою программу в Венесуэлу ещё в декабре и вывезла всех клиентов до начала нового года. Также подтверждено отсутствие туристов компании «Венетур Русия», работавшей с рейсами Conviasa.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше