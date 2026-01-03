В Пулково ожидают отмены единственного прямого рейса из Венесуэлы

По уточнённым данным туроператоров, в настоящее время организованных российских туристов ни в Каракасе, ни на острове Маргарита нет. Компания PEGAS Touristik свернула свою программу в Венесуэлу ещё в декабре и вывезла всех клиентов до начала нового года. Также подтверждено отсутствие туристов компании «Венетур Русия», работавшей с рейсами Conviasa.