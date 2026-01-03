Движение поездов через Ростов возобновлено после снегопада

СОб этом 3 января сообщила пресс-служба ведомства.
По информации транспортного предприятия. причиной остановки стали неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае. Сильный снегопад привел к повреждению контактной сети. Десятки составов прекратили движение накануне Нового года.
«Сотни пассажиров встретили праздник в вагонах. Часть путешественников опоздала на самолеты и потеряла билеты», — говорится в сообщении.
Восстановлением сообщения занимались около тысячи специалистов. Работы завершились утром 3 января.