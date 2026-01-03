Открыто рабочее движение по тоннелю на Путилковском шоссе

«Работы здесь стартовали два года назад. Сейчас это современная и удобная четырeхполосная магистраль. Так мы откроем бессветофорный выезд на МКАД для жителей ЖК на ул. Сходненская. Время в пути сократится для более чем 25 тыс. водителей, а после интеграции тоннеля с автодорогой “Путилково — Пятницкое шоссе” — для более 100 тыс. жителей», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.