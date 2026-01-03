Открыто рабочее движение по тоннелю на Путилковском шоссе

Так, общая протяженность участка реконструкции составляет 1,6 км, из них 1,4 км — новое строительство.
«Работы здесь стартовали два года назад. Сейчас это современная и удобная четырeхполосная магистраль. Так мы откроем бессветофорный выезд на МКАД для жителей ЖК на ул. Сходненская. Время в пути сократится для более чем 25 тыс. водителей, а после интеграции тоннеля с автодорогой “Путилково — Пятницкое шоссе” — для более 100 тыс. жителей», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
Отмечается, что новые съезды обеспечат удобный и безопасный въезд и выезд на основной ход тоннеля. Для безопасности пешеходов на шоссе обустроили подземный пешеходный переход. До сентября 2026 года строители завершат благоустройство прилегающей территории: уложат тротуарную плитку и газон, установят садовые борты.
Новый тоннель в перспективе станет частью автодороги «Путилково — Пятницкое шоссе», которая обеспечит дополнительный доступ к Пятницкому шоссе. Здесь строят четырехполосную дорогу длиной 1,8 км, одноуровневую кольцевую развязку и мост через реку Журавку длиной 66 м. Дороги будут интегрированы в общую транспортную схему района, что позволит существенно повысить пропускную способность трассы, подчеркнули в пресс-службе.
Там напомнили, что в декабре 2020 года было открыто рабочее движение по первому этапу реконструкции Путилковского шоссе. В ходе работ участок дороги протяженностью 1,6 км был расширен с двух до четырех полос движения.