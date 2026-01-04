Более 45 млн рублей выиграли в новогодней лотерее жители Волгоградской области

В России подвели итоги новогоднего 1707-го тиража лотереи, в которой разыграли более 4 миллиардов рублей. Жители Волгоградской области приобрели 207 882 выигрышных билета. В сумме их выигрыш потянул на 45 миллионов рублей, а сразу два счастливчика выиграли по одному миллиону.