Более 45 млн рублей выиграли в новогодней лотерее жители Волгоградской области

Два счастливчика выиграли по миллиону рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России подвели итоги новогоднего 1707-го тиража лотереи, в которой разыграли более 4 миллиардов рублей. Жители Волгоградской области приобрели 207 882 выигрышных билета. В сумме их выигрыш потянул на 45 миллионов рублей, а сразу два счастливчика выиграли по одному миллиону.

Миллиард на троих поделили трое жителей Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей. Еще 100 миллионов выигрыша ушли в Липецкую область. Плюс к этому в разных уголках страны появилось еще 98 лотерейных миллионеров. Их ждут за выигрышами.