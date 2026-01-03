Ричмонд
Ушла из жизни основательница ростовской компании «Золотой колос»

Руководитель и основательница ростовского предприятия «Золотой колос» Нелли Абачараева скончалась, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Источник: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Об уходе из жизни Нелли Лазаревны чиновник написал в своем telegram-канале.

«Нелли Лазаревна стояла у истоков одного из самых известных предприятий нашего города. Е трудолюбие, творческая энергия, талант руководителя сделали возглавляемое ей предприятие частью семейной истории для поколений ростовчан и одним из символов Ростова», — отметил Скрябин.

По словам главы городской администрации, Абачараева искренне любила город и неоднократно оказывала помощь как Ростову, так и нуждающимся в поддержке людям.

«Она оставила о себе по-настоящему светлую и благодарную память», — подчеркнул чиновник.