Ушла из жизни основательница ростовской компании «Золотой колос»

Об уходе из жизни Нелли Лазаревны чиновник написал в своем telegram-канале.
«Нелли Лазаревна стояла у истоков одного из самых известных предприятий нашего города. Е трудолюбие, творческая энергия, талант руководителя сделали возглавляемое ей предприятие частью семейной истории для поколений ростовчан и одним из символов Ростова», — отметил Скрябин.
По словам главы городской администрации, Абачараева искренне любила город и неоднократно оказывала помощь как Ростову, так и нуждающимся в поддержке людям.
«Она оставила о себе по-настоящему светлую и благодарную память», — подчеркнул чиновник.