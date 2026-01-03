Ричмонд
Аналитик: в случае военных действий с Россией европейские страны продержатся не более трех недель

«Серьезных дел натворить они (ведущие страны Евросоюза, например, Франция или Германия. — Прим. БЕЛТА) готовы, потому что у них нет другого выхода», — заявила Елена Кондратьева-Сальгеро.

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В случае военных действий с Россией европейские страны продержатся не более трех недель. Таким мнением поделилась главный редактор альманаха «Слова и смыслы» Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция) в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.

«Серьезных дел натворить они (ведущие страны Евросоюза, например, Франция или Германия. — Прим. БЕЛТА) готовы, потому что у них нет другого выхода. Иными словами, они готовы организовать и даже попробовать колоссальную провокацию, чтобы спровоцировать военные действия, ввести военное положение и закрутить гайки сразу и по прессе, и по соцсетям, и по всему, чтобы под этими обломками потом никто ничего не нашел. Вот на это они готовы, в этом я нисколько не сомневаюсь», — заявила Елена Кондратьева-Сальгеро.

Елена Кондратьева-Сальгеро: самое сложное для Украины — это признать свою неправоту.

С другой стороны, по мнению эксперта, армии европейских стран не готовы к серьезным военным действиям. «Французским генералам, даже очень воинственно настроенным, приходится это признавать. И они это признают: продержаться в случае военных действий с Россией им удастся не более трех недель. По всем параметрам: и подготовки, и экипировки, и оснащения техникой, снарядами и так далее, — обратила внимание аналитик. — Соединенные Штаты вмешиваться не будут».-0-

