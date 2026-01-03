Движение будут перекрывать в 1-м Лесном переулке 4 января

«Участок 1-го Лесного пер. от пересечения с ул. Лесная до пересечения с 3-м Лесным пер. 4 января 2026 года будет закрыт для проезда (не более пяти минут)», — говорится в сообщении.
Движение транспорта будут перекрывать в 1-м Лесном пер. 4 января из-за киносъемок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Участок 1-го Лесного пер. от пересечения с ул. Лесная до пересечения с 3-м Лесным пер. 4 января 2026 года будет закрыт для проезда (не более пяти минут)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с проведением киносъeмок.