Актер Хорошев из «Доктора Живаго» погиб, спасая человека в горячем источнике

66-летний актер сериала «Доктор Живаго», режиссер, телеведущий и путешественник Андрей Хорошев погиб 1 января в Сухуми, когда прыгнул в горячий источник, чтобы спасти незнакомца, который потерял сознание. Об этом рассказал друг артиста, режиссер Сергей Члиянц.
Хорошев заметил человека, тонущего в воде, и без раздумий бросился на помощь. Его дочь уже находится в Абхазии и разбирается с обстоятельствами произошедшего.
— Ушел друг. Погиб. Андрюха, как же так. Крепче и надежнее тебя не было никого, — написал Члиянц.
Знакомая актера по имени Любовь подтвердила, что он прыгнул в горячий источник, чтобы спасти человека, передает Aif.ru.
Андрей Хорошев умер 1 января в возрасте 66 лет. Об этом сообщили в Управе Гагаринского округа Якутска. Хорошев родился 29 июня 1959 года в Нахабине Московской области. В 1983 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Системы информации». Хорошев снялся в 13 фильмах и сериалах, а также много лет проработал на телевидении. Долгое время артист проживал в Якутии. Актер воспитывал четверых детей — дочь и троих сыновей.