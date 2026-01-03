Ричмонд
Актер Хорошев из «Доктора Живаго» погиб, спасая человека в горячем источнике

66-летний актер сериала «Доктор Живаго», режиссер, телеведущий и путешественник Андрей Хорошев погиб 1 января в Сухуми, когда прыгнул в горячий источник, чтобы спасти незнакомца, который потерял сознание. Об этом рассказал друг артиста, режиссер Сергей Члиянц.

Хорошев заметил человека, тонущего в воде, и без раздумий бросился на помощь. Его дочь уже находится в Абхазии и разбирается с обстоятельствами произошедшего.

— Ушел друг. Погиб. Андрюха, как же так. Крепче и надежнее тебя не было никого, — написал Члиянц.

Знакомая актера по имени Любовь подтвердила, что он прыгнул в горячий источник, чтобы спасти человека, передает Aif.ru.

Андрей Хорошев умер 1 января в возрасте 66 лет. Об этом сообщили в Управе Гагаринского округа Якутска. Хорошев родился 29 июня 1959 года в Нахабине Московской области. В 1983 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Системы информации». Хорошев снялся в 13 фильмах и сериалах, а также много лет проработал на телевидении. Долгое время артист проживал в Якутии. Актер воспитывал четверых детей — дочь и троих сыновей.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше