Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро на борту корабля США

Дональд Трамп опубликовал фотографию Николаса Мадуро, сделанную на борту американского военного корабля. Публикация размещена в социальной сети Truth Social.

Срочная новость.

