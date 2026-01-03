Трамп показал фото захваченного солдатами Мадуро на борту корабля США

По информации СМИ, ночью американские военные вытащили президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес из их спальни, пока они спали, после чего вывезли пару из страны. После захвата Мадуро и его жены генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что в южном округе Нью-Йорка им предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, хранении пулеметов и взрывных устройств. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».