Трамп показал фото захваченного солдатами Мадуро на борту корабля США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп показал фото захваченного американскими солдатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро на борту корабля США. Соответствующий пост в субботу, 3 января, появился на его странице в социальной сети Truth Social.
На опубликованном снимке Мадуро запечатлен в светоотражающих очках и наушниках и в спортивной одежде серого цвета. В руках он держит открытую бутылку воды.
По информации СМИ, ночью американские военные вытащили президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес из их спальни, пока они спали, после чего вывезли пару из страны. После захвата Мадуро и его жены генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что в южном округе Нью-Йорка им предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, хранении пулеметов и взрывных устройств. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».
По словам Трампа, Мадуро сначала вывезли вертолетом, а затем посадили на американский корабль. В Нью-Йорке пройдет судебное заседание по делу, возбужденному в отношении президента. Пока неизвестно, где они будут находиться, но ожидающие суда в федеральном суде Манхэттена обычно содержатся в следственном изоляторе MDC в Бруклине.