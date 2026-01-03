Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фото Николаса Мадуро на борту американского корабля опубликовал Трамп

Трамп опубликовал первое фото задержанного Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп опубликовал первое фото захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Снимок сделан на борту корабля USS Iwo Jima военно-морского флота Соединенных Штатов.

Первое фото Мадуро после задержания. Фото: аккаунт Трампа в соцсети Truth Social.

Военная операция США в столице Венесуэлы состоялась в ночь на 3 января. США захватили и вывезли из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро и его жену, когда они спали в собственном доме. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро вывезли на вертолете и доставят в Нью-Йорк на корабле.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше