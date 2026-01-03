Фото Николаса Мадуро на борту американского корабля опубликовал Трамп

Президент США Дональд Трамп опубликовал первое фото захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Снимок сделан на борту корабля USS Iwo Jima военно-морского флота Соединенных Штатов.
Первое фото Мадуро после задержания. Фото: аккаунт Трампа в соцсети Truth Social.
Военная операция США в столице Венесуэлы состоялась в ночь на 3 января. США захватили и вывезли из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро и его жену, когда они спали в собственном доме. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро вывезли на вертолете и доставят в Нью-Йорк на корабле.
