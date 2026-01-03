В Москве отменили большой сольный концерт Долиной «Юбилей на бис»

Как стало известно, мероприятие под названием «Юбилей на бис», намеченное на 6 марта в Московском международном Доме музыки, не состоится. Билеты на этот концерт продавались последние полгода. По имеющимся данным, к концу декабря было реализовано лишь около 15% билетов от общего количества мест в зале, рассчитанном на 1716 зрителей. Обычно оживление продаж на весенние концерты начинается уже после новогодних праздников, но в данном случае организаторы приняли решение об отмене.