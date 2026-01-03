В Москве отменили большой сольный концерт Долиной «Юбилей на бис»

Как стало известно, мероприятие под названием «Юбилей на бис», намеченное на 6 марта в Московском международном Доме музыки, не состоится. Билеты на этот концерт продавались последние полгода. По имеющимся данным, к концу декабря было реализовано лишь около 15% билетов от общего количества мест в зале, рассчитанном на 1716 зрителей. Обычно оживление продаж на весенние концерты начинается уже после новогодних праздников, но в данном случае организаторы приняли решение об отмене.
Лариса Долина, отпраздновавшая в сентябре своё 70-летие, осенью провела в столице успешный сольный концерт «Юбилей в кругу друзей», который собрал аншлаг. Второй концерт был задуман как его логическое продолжение. Как правило, организаторы редко раскрывают реальные причины подобных отмен, озвучивая публике версию, удобную для артиста или промоутеров, поскольку все вовлечённые стороны являются частью тесного профессионального сообщества.
По данным kp.ru, в настоящее время ищется новая, более поздняя дата для проведения концерта. Это позволит увеличить шансы на заполнение зала, поскольку у организаторов возникли опасения, что за оставшееся до начала марта время продать все билеты не удастся.
Ранее шоумен Отар Кушанашвили в подкасте «ЗА ДЕНЬГИ» выступил с резкими заявлениями в адрес Ларисы Долиной — поводом стал громкий конфликт вокруг квартиры певицы. Он не сдерживал эмоций и описал своё отношение к артистке предельно жёстко.
