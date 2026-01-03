За каждой больницей закреплен приход. Как БПЦ помогает маленьким пациентам и их семьям справиться с болезнью

Онкоцентр уже стал базой обучения студентов духовной семинарии и духовной академии, а также института теологии БГУ. Здесь студенты знакомятся со спецификой нового для страны духовного служения, оценивают, какую оно пользу приносит людям. Также изучают работу организованной при онкоцентре группы экстренного реагирования. Ее задача — круглосуточное сопровождение поступающих на лечение мальчиков и девочек, у которых нет родителей и близких, воспитанников детских домов и домов ребенка. В группу входят волонтеры с медицинским, психологическим, социальным либо педагогическим образованием. Они находятся рядом с ребенком на протяжении всего времени его пребывания в онкоцентре. Если нужно — покормят, проследят за температурой. Такая группа — пока единственная в Беларуси и странах ближнего зарубежья.