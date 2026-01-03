За каждой больницей закреплен приход. Как БПЦ помогает маленьким пациентам и их семьям справиться с болезнью

В числе лауреатов премии «За духовное возрождение», которую недавно присудил Президент Беларуси Александр Лукашенко, — коллектив Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви. Столь высокой награды он удостоен за развитие новых направлений социального служения церкви и большой вклад в дело пастырской опеки. Несколько лет назад в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах на месте часовни открылся домовой храм в честь Святого Праведного Лазаря в помощь маленьким пациентам и их близким. Как душевная помощь и молитва помогают справиться с серьезным недугом, пережить большое горе, узнали, побывав в медицинском центре.
Территория надежды.
— Наш храм — территория надежды и борьбы за выживание. Здесь совершаются все богослужения, которые проходят в стране. Каждый четверг — божественная литургия. Кто может ходить, здесь молятся, исповедуются, причащаются. Если кто-то из детей не ходит, священник после службы поднимается к нему в отделение. Мы крестим, соборуем. Прошлым летом здесь было даже венчание родителей ребенка, который проходил лечение, — рассказал встретивший нас в храме иерей Роман Артемов — председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению БПЦ, коллектив которого и организовал духовное сопровождение маленьких пациентов с момента их поступления и до выписки.
— Люди могут получить первичную пастырскую помощь, если есть на нее запрос, — говорит иерей. — Когда попадает в центр католическая семья, извещаем местный католический приход. Мы готовы сопровождать маленького пациента на всех этапах диагностики и лечения. Мы рядом и в такой сложный этап, как химиотерапия. Когда наступает ремиссия и дети выздоравливают, они едут домой.
Слова надежды.
— Мы говорим: «Не переживай, этот путь пройдется. Давай по нему идти вместе!» Далее человек потихонечку начинает идти сам, — говорит отец Роман и отмечает, что надежда на выздоровление у находящихся здесь детей и их родителей огромная. Если же есть уныние — священник всегда найдет важные слова ободрения и утешения. Ведь пока сердце бьется, еще ничего не кончено.
Когда же ребенка переводят в детский хоспис или паллиативный центр, где также имеется часовня, там его сопровождает тот же священник, что и в онкоцентре.
Ранее духовная помощь была локальной: батюшка приходил по вызову врачей, молился, причащал и уходил. Теперь система по оказанию духовной помощи действует круглосуточно, как единое целое.
Не остаться с горем один на один.
К сожалению, учеными еще не придумано суперлекарство, способное окончательно победить рак. Случается, что и дети умирают от онкологии. В таком случае задача священника — подготовить родителей к тому, что их ребенок уйдет. Работа с горем отца и матери — это один из новых вариантов социального служения Белорусской православной церкви. Священники рядом с ребенком до его последнего вздоха.
— Недавно умер маленький Сережка, который поступил в онкоцентр как первичный пациент. Когда он лечился в трансплантологии, его крестили, потом сопровождали лечение вместе с его родителями, — рассказывает иерей Роман Артемов и уточняет, что после Нового года поедет в город, где ранее жил мальчик, чтобы отслужить панихиду на могилке Сережки. — С родителями мальчика мы на постоянной телефонной связи. Будем сопровождать их в горе, чтобы они не чувствовали себя брошенными.
Как показывает практика, родители умершего малыша часто не обращаются к психологу за помощью. И если этот ребенок был единственным коммуникативным звеном в семье, то брак не получается сохранить.
Волонтеры в помощь.
Онкоцентр уже стал базой обучения студентов духовной семинарии и духовной академии, а также института теологии БГУ. Здесь студенты знакомятся со спецификой нового для страны духовного служения, оценивают, какую оно пользу приносит людям. Также изучают работу организованной при онкоцентре группы экстренного реагирования. Ее задача — круглосуточное сопровождение поступающих на лечение мальчиков и девочек, у которых нет родителей и близких, воспитанников детских домов и домов ребенка. В группу входят волонтеры с медицинским, психологическим, социальным либо педагогическим образованием. Они находятся рядом с ребенком на протяжении всего времени его пребывания в онкоцентре. Если нужно — покормят, проследят за температурой. Такая группа — пока единственная в Беларуси и странах ближнего зарубежья.
За каждой больницей закреплен приход.
Новый формат социального служения начинался с паллиативного центра и детского хосписа. Пять лет назад к нему присоединился Детский онкоцентр. Сегодня этот опыт масштабируется. Онкоцентр и работа домового храма по духовному сопровождению детей и их родителей стали обучающей базой и для действующих священников, которые хотели бы служить в больницах. И вот результат: за прошлый год все стационары больниц, где требуется глубокий уход, были закреплены за определенными приходами БПЦ. В онкоцентрах и хосписах ряда областных центров уже внедряются практики оказания духовной помощи. Волонтеры работают в отделениях сестринского ухода Минска, самого крупного в стране — в деревне Волчковичи Дзержинского района, Больнице скорой помощи, 3-й клинической больнице имени Клумова, Минской областной детской клинической больнице, Минском областном госпитале инвалидов Великой Отечественной войны, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова и т.д.
Точно такой формат действует и в работе с социальными учреждениями — в первую очередь, с пансионатами, где проживают инвалиды, ветераны и дети — а таких учреждений в Беларуси более 90. В них больше востребован уходовый формат — покормить человека, погулять с ним. Там есть молельные комнаты либо часовни, куда приходит священник.
— Мы выстроили эту систему, координируем ее работу, помогаем в обучении. В каждой епархии расписаны выезды по обучению волонтеров и сестер милосердия. Движемся вперед, но не так быстро, как хотелось бы… Мы работаем над тем, чтобы каждый нуждающийся в духовной и пастырской помощи получил ее, — отметил иерей Роман Артемов. — Сегодня фактически каждый православный приход окормляет какое-то учреждение — социальное либо здравоохранения. И с каждым годом такая помощь становится все более действенной.
