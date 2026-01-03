Трамп заявил, что назвал операцию в Венесуэле «Полуночный молот»

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его распоряжению американские вооруженные силы провели в Каракасе экстренную военную операцию.

По словам Трампа, таким образом, по его мнению, была «восстановлена справедливость». Он уточнил, что по его указанию США осуществили «экстраординарную» военную операцию в столице Венесуэлы с применением американских сил в воздухе и на море. Трамп также сообщил, что операция под кодовым названием «Полуночный молот» прошла, как он выразился, «идеально». Кроме того, он охарактеризовал действия США на территории Венесуэлы как чрезвычайную военную операцию.