Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что назвал операцию в Венесуэле «Полуночный молот»

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его распоряжению американские вооруженные силы провели в Каракасе экстренную военную операцию.

По словам Трампа, таким образом, по его мнению, была «восстановлена справедливость». Он уточнил, что по его указанию США осуществили «экстраординарную» военную операцию в столице Венесуэлы с применением американских сил в воздухе и на море. Трамп также сообщил, что операция под кодовым названием «Полуночный молот» прошла, как он выразился, «идеально». Кроме того, он охарактеризовал действия США на территории Венесуэлы как чрезвычайную военную операцию.

Срочная новость.

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его распоряжению американские вооруженные силы провели в Каракасе экстренную военную операцию.

По словам Трампа, таким образом, по его мнению, была «восстановлена справедливость». Он уточнил, что по его указанию США осуществили «экстраординарную» военную операцию в столице Венесуэлы с применением американских сил в воздухе и на море. Трамп также сообщил, что операция под кодовым названием «Полуночный молот» прошла, как он выразился, «идеально». Кроме того, он охарактеризовал действия США на территории Венесуэлы как чрезвычайную военную операцию.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше