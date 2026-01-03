Рождество, Крещение, строгий пост: что ждет верующих в январе 2026

7 января — Рождество Христово. Великий двунадесятый праздник, кульминация 40-дневного Рождественского поста, посвященный рождению Спасителя Иисуса Христа.19 января — Крещение Господне (Богоявление). Второй великий двунадесятый праздник месяца, установленный в память о крещении Иисуса в реке Иордан. В этот день во всех храмах совершается торжественный чин Великого освящения воды.14 января — Обрезание Господне и память святителя Василия Великого. В этот день вспоминают евангельское событие — обрезание Младенца Христа на восьмой день после рождения, а также чтут память одного из величайших учителей Церкви.8 января — Собор Пресвятой Богородицы. День после Рождества, когда верующие с особой благодарностью прославляют Божию Матерь.25 января — Татьянин день (память мученицы Татианы Римской). Этот день является как церковным праздником в честь святой III века, так и всероссийским Днем студенчества, поскольку в эту дату в 1755 году был основан Московский университет.