Рождество, Крещение, строгий пост: что ждет верующих в январе 2026

Первый месяц года богат на православные праздники.
Январь — один из самых насыщенных месяцев в православном календаре. Верующих ждут главные праздники года — Рождество Христово, Собор Богородицы, Крещение Господне, строгие дни поста в сочельники и период Святок. Вместе с этим Церковь чтит память святых: от Илии Муромца и Серафима Саровского до покровительницы студентов Татьяны. Какие еще праздники, посты и дни памяти ждут православных христиан в январе 2026 года и как правильно их провести — в материале URA.RU.
Главные церковные праздники в январе 2026 года.
Январь 2026 года богат на значимые для православных христиан даты. Главными праздниками станут:
7 января — Рождество Христово. Великий двунадесятый праздник, кульминация 40-дневного Рождественского поста, посвященный рождению Спасителя Иисуса Христа.19 января — Крещение Господне (Богоявление). Второй великий двунадесятый праздник месяца, установленный в память о крещении Иисуса в реке Иордан. В этот день во всех храмах совершается торжественный чин Великого освящения воды.14 января — Обрезание Господне и память святителя Василия Великого. В этот день вспоминают евангельское событие — обрезание Младенца Христа на восьмой день после рождения, а также чтут память одного из величайших учителей Церкви.8 января — Собор Пресвятой Богородицы. День после Рождества, когда верующие с особой благодарностью прославляют Божию Матерь.25 января — Татьянин день (память мученицы Татианы Римской). Этот день является как церковным праздником в честь святой III века, так и всероссийским Днем студенчества, поскольку в эту дату в 1755 году был основан Московский университет.
Основные праздники первой половины января.
7 января — Рождество Христово.
Великий двунадесятый праздник, завершающий 40-дневный Рождественский пост. Верующие торжествуют рождение Спасителя, Иисуса Христа. Этому дню предшествуют 5 дней предпразднства, а следуют — 6 дней попразднства.
6 января — Рождественский сочельник (Навечерие).
Последний и самый строгий день поста. Традиционно в этот день не вкушают пищу «до первой звезды», после чего совершают трапезу с особым блюдом — сочивом (отсюда и название «сочельник»). Вечером в храмах служится торжественное богослужение.
14 января — Обрезание Господне.
Праздник, установленный в воспоминание о ветхозаветном обряде, который принял Младенец Иисус на восьмой день после рождения. В этот же день совершается память святителя Василия Великого (Васильев день), одного из величайших учителей Церкви.
8 января — Собор Пресвятой Богородицы.
День после Рождества, когда особо почитается Божия Матерь, родившая Спасителя.
13 января — Отдание праздника Рождества Христова.
Завершающий день рождественских торжеств, когда верующие в последний раз в этом цикле прославляют событие Боговоплощения.
15 января — Предпразднство Богоявления.
Начинается подготовка к следующему великому празднику — Крещению Господню (Богоявлению), которое отмечают 19 января.
Рождество — это праздник рождения Иисуса Христа, Спасителя мира, и прихода в мир света, надежды и спасения.
Дни памяти наиболее почитаемых святых.
1 января Церковь чтит память преподобного Илии Муромца. Этот былинный богатырь, воплощение народного идеала защитника, завершил свою жизнь в монашеском постриге в Киево-Печерской лавре, сменив меч ратный на духовную брань. Его мощи покоятся в пещерах лавры, и он почитается как святой воин.
2 января — день святого праведного Иоанна Кронштадтского, великого пастыря и чудотворца рубежа XIX-XX веков. Его пламенная вера, дар исцеления и всенародная любовь сделали его «всероссийским батюшкой». Он был прославлен в лике святых в 1990 году.
12 января вспоминают святителя Макария, митрополита Московского, жившего в XVI веке. Он вошел в историю как выдающийся просветитель: при нем был созван знаменитый Стоглавый собор и начала работу первая в России типография для печати богослужебных книг.
15 января — особый день для православных России: преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Этот великий старец XIX века, затворник и пустынножитель, своей бесконечной любовью ко всем приходящим, даром прозорливости и утешения стал одним из самых почитаемых и родных святых. Его простое наставление «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся» — духовное завещание для каждого верующего.
Дни памяти мучеников и других святых.
В календаре также отмечены дни памяти многих христиан, пострадавших за веру:
3 января верующие чтут память двух святых. Святитель Петр, митрополит Московский, в XIV веке перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, сделав ее духовным центром Руси. В тот же день вспоминают мученицу Иулианию Вяземскую, новоторжскую княгиню XV века, ставшую символом супружеской верности и непоколебимой чести: она предпочла смерть бесчестию, защищаясь от насилия.
На следующий день, 4 января, совершается память великомученицы Анастасии Узорешительницы. Эта римская святая IV века получила свое имя за духовную помощь заключенным-христианам («узорешительница» означает «избавительница от уз»). Она считается покровительницей беременных и матерей.
9 января — день первомученика архидиакона Стефана. Согласно книге Деяний Апостолов, он был первым христианином, принявшим мученическую смерть за проповедь о Христе в Иерусалиме около 34−36 годов.
10 января Церковь молитвенно вспоминает трагическое событие — страдания 20 000 мучеников Никомидийских. В 302 году по приказу императора-язычника Максимиана они были сожжены в храме во время молитвы, отказавшись принести жертву идолам.
11 января — день памяти невинных жертв жестокости: 14 тысяч Вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода. Опасаясь новорожденного Царя Иудейского, о котором возвестили волхвы, Ирод велел умертвить всех младенцев в Вифлееме в возрасте до двух лет. Церковь почитает их как мучеников, «за Христа убиенных».
Завершает этот ряд 13 января — день памяти преподобного Паисия Святогорца, одного из самых почитаемых афонских старцев XX века. Скончавшийся в 1994 году, он известен во всем православном мире как мудрый духовник, прозорливец и автор душеполезных наставлений. Его живая вера и глубокие советы продолжают помогать тысячам людей сегодня.
Главные праздники второй половины января.
19 января — Крещение Господне (Богоявление).
Великий двунадесятый праздник, установленный в воспоминание о крещении Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. В этот день во всех храмах совершается чин Великого освящения воды. Крещенская вода (агиасма) считается великой святыней. Празднику предшествует Крещенский сочельник (18 января) — день строгого поста и особого богослужения.
18 января — Крещенский сочельник.
День накануне Богоявления, который верующие проводят в строгом посте и молитве, готовясь к великому празднику. Вечером совершается торжественное богослужение и первое освящение воды.
20 января — Собор Иоанна Предтечи.
День после Крещения, когда Церковь особо чтит пророка Иоанна Крестителя, крестившего Спасителя.
27 января — Отдание праздника Богоявления.
Завершающий день попразднства Крещения Господня, который длится с 20 по 27 января.
Крещение — это новое рождение духовной жизни, в котором человек может достичь Царствия Небесного.
Дни памяти наиболее почитаемых святых.
Вторая половина января ознаменована памятью святых, чьи имена вписаны в историю Церкви и культуры особыми подвигами и свершениями.
25 января — день, который в России знают все студенты. Это память мученицы Татианы Римской, юной христианки III века, принявшей страдания за веру. Ее почитание как покровительницы российского студенчества связано с основанием Московского университета: указ императрицы Елизаветы Петровны был подписан в Татьянин день 1755 года.
На 27 января приходится память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В начале IV века она принесла христианство в Иверию (древнюю Грузию), чудесами и проповедью обратила царя Мириана и народ, став духовной матерью целого православного государства.
30 января Церковь чествует преподобного Антония Великого, отца всего христианского монашества. В III-IV веках он ушел в египетскую пустыню, положив начало отшельническому подвигу, и его духовный опыт стал фундаментом для всех последующих монашеских уставов.
31 января — совместная память двух столпов православия, святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Жившие в разные эпохи (IV и V века), они были непримиримыми защитниками истинной веры от ересей: Афанасий — от арианства, а Кирилл — от несторианства.
Особое место занимает 22 января — день святителя Филиппа, митрополита Московского. Возглавив Русскую Церковь в XVI веке, он не побоялся открыто обличать жестокость царя Ивана Грозного, за что был низложен, заточен в монастырь и вскоре убит. Его жизнь стала символом стояния за правду и нравственный долг перед народом, даже ценой собственной жизни.
Дни памяти других святых и торжества.
Во второй половине января церковный календарь напоминает о святых, чьи подвиги и труды сформировали духовную традицию — от времен первых учеников Христа до недавнего прошлого.
17 января — Собор 70-ти апостолов. Этот праздник установлен в честь широкого круга учеников Спасителя, которые были избраны после двенадцати ближайших апостолов и разошлись с проповедью Евангелия по всему миру. Их имена не так известны, но их общий труд заложил вселенские основания Церкви.
23 января в один день чтят память двух великих учителей, разделенных веками. Святитель Григорий Нисский, младший брат Василия Великого, был глубоким богословом и философом IV века, защищавшим православное учение о Троице. Святитель Феофан Затворник, живший в XIX веке, — классик русской духовной литературы, чьи письма и толкования Писания, созданные в уединении Вышенской пустыни, стали руководством для многих верующих.
26 января — день памяти преподобного Иринарха Ростовского. Этот подвижник рубежа XVI-XVII веков прославился крайней аскезой (носил тяжелые вериги) и пророческим даром: его благословение и предсказания поддерживали защитников России в тяжелые годы Смутного времени.
28 января Церковь вспоминает преподобного Павла Фивейского, который ушел в египетскую пустыню в III веке и прожил в полном одиночестве около 91 года. Его считают родоначальником христианского монашества и отшельнического подвига.
Завершает месяц 31 января — день преподобных Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. Ростовские бояре, они являют собой идеал благочестивой христианской семьи: их вера, милосердие и строгое следование церковному уставу воспитали величайшего святого земли Русской, преподобного Сергия, икону монашеского общежития. Их память — напоминание о святости семейного бытия и о том, что великие подвижники рождаются в атмосфере домашней веры.
Посты в январе 2026 года.
Январь 2026 года в православном календаре сочетает завершение одного большого поста, праздничный перерыв и подготовку к новому великому празднику.
1. Завершение Рождественского поста. Главный пост декабря-января, Рождественский, продолжается до самого Рождества. Его кульминация и последний день — 6 января, Рождественский сочельник. Это день самого строгого воздержания, когда верующие постятся до вечера, до появления на небе первой звезды.
2. Праздничные Святки: перерыв в посте. Сразу после Рождества, с 7 по 17 января, наступают Святки — сплошная праздничная неделя. В этот период отменяются даже обычные еженедельные посты по средам и пятницам.
3. Однодневный пост перед Крещением. Перед праздником Крещения Господня (Богоявления) верующие снова держат однодневный пост. 18 января, Крещенский сочельник, — это день строгого воздержания, аналогичный Рождественскому сочельнику, который готовит к встрече великого праздника.
4. Возврат к обычному ритму. После Крещения, начиная с 20 января, церковная жизнь возвращается к обычному ритму. Снова вступают в силу посты по средам и пятницам каждой недели, которые соблюдаются в течение всего года (кроме сплошных седмиц).
Ночью с 6 на 7 января в православных храмах пройдут рождественские богослужения.
Как правильно провести церковный праздник.
Для верующего человека церковный праздник — это в первую очередь духовное событие, а не выходной. Лучший способ его отметить — сместить фокус с мирской суеты на внутреннее содержание дня.
Что важно делать.
Следует посетить богослужение в храме — это главное действие. Если такой возможности нет, стоит уделить время домашней молитве и чтению Священного Писания или жития святого, память которого совершается. Также важно настроиться духовно: подумать о смысле праздника, постараться проникнуться радостью или благодарностью, которые он несет. Следует провести время с семьей в доброй, спокойной атмосфере, проявить милосердие и помочь тем, кто нуждается.
Что нежелательно и что запрещено.
Не стоит планировать на этот день тяжелый физический труд, генеральные уборки, ремонт, а также суетные развлечения, которые рассеивают ум. Также категорически неприемлемы ссоры, сквернословие, осуждение, излишества в еде и питье. Праздник — время мира и собранности. Важно помнить о пищевых ограничениях. Если праздник выпадает на постный день (среду, пятницу или многодневный пост, например, Рождественский), следует воздерживаться от скоромной пищи — мяса, молочных продуктов, яиц, а иногда и рыбы. Уточнить это можно в церковном календаре.