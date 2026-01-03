Ричмонд
Трамп: Мадуро и его супруга предстанут перед американским правосудием

Трамп заявил, что президент Венесуэлы предстанет перед правосудием США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга предстанут перед американским правосудием. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

Также, по словам американского лидера, операция США в Венесуэле не имеет аналогов со времен Второй мировой войны.

Военная операция США в столице Венесуэлы состоялась в ночь на 3 января. США захватили и вывезли из Венесуэлы президента страны Мадуро и его жену, когда они спали в собственном доме. Позднее президент США заявил, что Мадуро вывезли на вертолете и доставят в Нью-Йорк на корабле.

Как ранее писал сайт KP.RU, американская юстиция может назначить Мадуро четыре пожизненных заключения по четырем пунктам обвинения. Согласно материалам дела, обвинения были предъявлены еще в марте 2020 года.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше