Трамп: Мадуро и его супруга предстанут перед американским правосудием

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга предстанут перед американским правосудием. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.
Также, по словам американского лидера, операция США в Венесуэле не имеет аналогов со времен Второй мировой войны.
Военная операция США в столице Венесуэлы состоялась в ночь на 3 января. США захватили и вывезли из Венесуэлы президента страны Мадуро и его жену, когда они спали в собственном доме. Позднее президент США заявил, что Мадуро вывезли на вертолете и доставят в Нью-Йорк на корабле.
Как ранее писал сайт KP.RU, американская юстиция может назначить Мадуро четыре пожизненных заключения по четырем пунктам обвинения. Согласно материалам дела, обвинения были предъявлены еще в марте 2020 года.