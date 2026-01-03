Ричмонд
Трамп: Операция США в Венесуэле не имеет аналогов со времен Второй мировой

Трамп назвал Мадуро диктатором-преступником.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Венесуэле не имеет аналогов со времен Второй мировой войны. По его словам, это было беспрецедентное нападение на укрепленный объект.

«Это было нападение, подобного которому люди не видели со времен Второй мировой войны. Это была атака на сильно укрепленную военную крепость в самом сердце Каракаса с целью привлечь к ответственности диктатора-преступника Николаса Мадуро», — уточнил Трамп.

Трамп отметил, что в ходе этой операции американские военные не понесли безвозвратных потерь. Однако он подтвердил, что некоторые военнослужащие получили ранения различной степени тяжести.

Глава Белого дома также сообщил об успешном нанесении ударов по целям на территории южноамериканской страны. Он добавил, что действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и тайно вывезен за пределы государства.

