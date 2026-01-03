Ричмонд
Трамп: США будет управлять Венесуэлой

США намерены сохранить контроль над территорией Венесуэлы до того момента, который Вашингтон сочтет подходящим для «безопасной, надлежащей и рациональной передачи власти». Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. После нанесения ударов по объектам в Венесуэле и задержания ее президента Трамп заявил, что целью Вашингтона является установление мира, обеспечение свободы и справедливости для «великого народа Венесуэлы». По его словам, подразделения американских вооруженных сил в настоящее время размещены на территории Венесуэлы и останутся там до смены власти. «Мы будем находиться в этой стране до передачи власти», — подчеркнул Трамп.

