Трамп заявил, что США берут на себя управление Венесуэлой

Трамп уточнил, что США будут управлять Венесуэлой до окончания переходного периода.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о намерении Вашингтона взять на себя управление Венесуэлой. Он озвучил эту позицию во время пресс-конференции.

«Мы будем управлять страной до тех пор, пока не будет обеспечен безопасный, надлежащий и разумный переходный период. Мы не хотим, чтобы кто-то другой вмешался и в итоге оказался в той же ситуации», — уточнил Трамп.

Сколько продлится этот период — он не уточнил.

Ранее в эфире телеканала Fox News Трамп подтвердил планы США активно определять политическое будущее этой латиноамериканской страны. Он заявил, что Вашингтон не допустит руководства этим процессом со стороны кого-либо еще.

Американский политик подчеркнул, что США будут глубоко вовлечены, чтобы, как он выразился, дать венесуэльцам свободу и выстроить с ними отличные отношения. Трамп также рассказал о своем личном участии в координации одной из недавних военных операций.

По его словам, он лично наблюдал за всеми деталями этой операции из специальной комнаты в своей резиденции Мар-а-Лаго.

