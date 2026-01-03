Трамп: власть Мадуро закончилась, он больше не президент

Срочная новость.
Дональд Трамп заявил, что полномочия Николаса Мадуро завершены и он более не является президентом. По словам Трампа, задержанный Мадуро и его супруга предстанут перед американской судебной системой и в полной мере ощутят на себе всю строгость правосудия США.
