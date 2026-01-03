В Москве отменили юбилейный концерт Ларисы Долиной

Концерт Долиной, который должен был состояться 6 марта, отменили.
Юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной отменили в Москве. Таким образом, выступление «Юбилей на бис», посвященное 70-летию певицы и запланированное на 6 марта в Московском международном Доме музыки, не состоится. Организаторы в конце декабря сообщили Долиной, что мероприятие снимают с афиши.
«Площадка получила большое количество негативных обращений и жалоб со стороны зрителей, поступивших в связи со скандалом вокруг квартиры певицы», — сообщает Starhit. После этого организаторы решили не проводить концерт на этой площадке и уведомили об этом стороны, участвующие в подготовке шоу.
По информации издания, сначала представители Долиной получили устное уведомление об отмене. Сейчас обсуждаются технические и финансовые вопросы, связанные с разрывом договоренностей. Афиша концерта исчезла с сайта Дома музыки и у крупных билетных операторов. Покупателям предложили оформить возврат денег за билеты в стандартном порядке через сервисы, где они совершали покупку.
Ранее СМИ писали, что Лариса Долина лишилась первого запланированного сольного концерта в начале 2026 года. Певицу исключили из списка участников концерта к 90-летию со дня рождения актрисы Людмилы Гурченко.
Изначально концерт планировался на 18 декабря, а его анонс был размещен на сайте Гурченко. Затем площадку сменили, дату перенесли на 2 марта, и из обновленной афиши исчезло имя Долиной. Организаторы заявили, что сейчас согласуют графики артистов и не могут подтвердить участие певицы. По данным KP.RU, Долина также потеряла сольный концерт в Туле, запланированный на 4 января 2026 года: при вместимости зала 724 места по онлайн-схеме были проданы лишь 349 билетов.