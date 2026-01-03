В Москве отменили юбилейный концерт Ларисы Долиной

Изначально концерт планировался на 18 декабря, а его анонс был размещен на сайте Гурченко. Затем площадку сменили, дату перенесли на 2 марта, и из обновленной афиши исчезло имя Долиной. Организаторы заявили, что сейчас согласуют графики артистов и не могут подтвердить участие певицы. По данным KP.RU, Долина также потеряла сольный концерт в Туле, запланированный на 4 января 2026 года: при вместимости зала 724 места по онлайн-схеме были проданы лишь 349 билетов.