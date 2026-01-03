Трамп заявил о планах на венесуэльскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяной сектор Венесуэлы на протяжении длительного времени находился в состоянии упадка, и Вашингтон намерен содействовать его восстановлению. По его словам, крупнейшие американские нефтяные компании планируют вложить инвестиции в экономику Венесуэлы.