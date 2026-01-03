Ричмонд
Трамп: операцией в Венесуэле США отсекли 97% наркотиков, поступающих в страну

Трамп рассказал о последствиях операции в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что государство отсекло 97% наркотиков, поступающих в Соединенные Штаты. Об это он сказал на пресс-конференции.

В субботу США провели военную операцию в Венесуэле. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. В тот момент они спали в собственном доме. Трамп позднее заявил, что Мадуро вывезли на вертолете и доставят в Нью-Йорк на корабле.

В своей соцсети Truth Social американский лидер опубликовал первое фото задержанного президента Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше