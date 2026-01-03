Как бороться с дедовщиной в Национальной армии Молдовы?
Секрет прост: купим еще один радар, танк и самолет.
А, да, чуть не забыли: Носатого произведем в генералиссимусы (Чернауцану, скузе, без обид).
И все наладится тут же.
По официальным данным, за полгода в Национальной армии произошло 28 стычек между военнослужащими срочной службы.
Согласно информации Генерального штаба, в 18 случаях солдаты получили телесные повреждения.
Четыре инцидента признаны тяжёлыми — с ранениями, переломами и серьёзными травмами.
Каждый такой случай — это нарушение уставов и провал системы защиты срочников.
Переводя с бюрократического языка на человеческий: дедовщина и неуставные отношения в молдавской армии не просто существуют — они процветают.
И теперь главный вопрос:
КТО за это ответит?
Какие реальные меры приняты?
Кто снят с должности?
Кто понёс дисциплинарное или уголовное наказание?
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Глава Минобороны Молдовы Носатый заявил:
— К концу первого полугодия планируется ввести в эксплуатацию еще один радар, который должны доставить в начале года.
Раньше ничего не видели при помощи одного радара. Теперь шанс ничего не увидеть — удвоится.
