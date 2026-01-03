Ричмонд
Все, что может минобороны в Молдове — покупать неработающие радары, в то время, как процветает дедовщина: В Национальной армии произошло 28 стычек между военнослужащими срочной службы

В 18 случаях солдаты получили телесные повреждения, 4 инцидента признаны тяжёлыми — с ранениями, переломами и серьёзными травмами.

Источник: Комсомольская правда

Как бороться с дедовщиной в Национальной армии Молдовы?

Секрет прост: купим еще один радар, танк и самолет.

А, да, чуть не забыли: Носатого произведем в генералиссимусы (Чернауцану, скузе, без обид).

И все наладится тут же.

По официальным данным, за полгода в Национальной армии произошло 28 стычек между военнослужащими срочной службы.

Согласно информации Генерального штаба, в 18 случаях солдаты получили телесные повреждения.

Четыре инцидента признаны тяжёлыми — с ранениями, переломами и серьёзными травмами.

Каждый такой случай — это нарушение уставов и провал системы защиты срочников.

Переводя с бюрократического языка на человеческий: дедовщина и неуставные отношения в молдавской армии не просто существуют — они процветают.

И теперь главный вопрос:

КТО за это ответит?

Какие реальные меры приняты?

Кто снят с должности?

Кто понёс дисциплинарное или уголовное наказание?

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Глава Минобороны Молдовы Носатый заявил:

— К концу первого полугодия планируется ввести в эксплуатацию еще один радар, который должны доставить в начале года.

Раньше ничего не видели при помощи одного радара. Теперь шанс ничего не увидеть — удвоится.

