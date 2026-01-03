Ричмонд
Трамп: США возьмут на себя управление Венесуэлой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его страна возьмет на себя управление Венесуэлой после захвата президента республики Николаса Мадуро. Соответствующее заявление он сделал в субботу, 3 января, в рамках пресс-конференции во Флориде, посвященной операции американцев в стране.

— Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Мы не хотим участвовать в ситуации, когда кто-то другой вмешается и в итоге столкнется с той же проблемой, — сказал американский лидер в рамках мероприятия, трансляцию которого проводит ряд телеканалов США.

Трамп добавил, что Мадуро руководил наркокартелем под названием Cartel de los Soles.

Мадуро и его супруга Силия Флорес, как выразился Трамп, «предстанут перед американским правосудием». Глава Белого дома обвинил президента и первую леди Венесуэлы в «наркотерроризме» против граждан США. Саму операцию, которую провели американские военные, президент США назвал «чрезвычайной военной операцией». Главной целью был именно захват Мадуро. Причем армия США проводила мероприятия прямо в центре столицы Венесуэлы — Каракасе. По словам Трампа, благодаря успеху миссии Вашингтону удалось прекратить поставку сразу 97 процентов наркотиков в страну.

По словам Трампа, Мадуро сначала вывезли вертолетом, а затем посадили на американский корабль. В Нью-Йорке пройдет судебное заседание по делу, возбужденному в отношении президента. Причем в США Мадуро могут казнить, поскольку ряд вменяемых президенту Венесуэлы преступлений американское законодательство позволяет назначить смертную казнь в качестве высшей меры наказания.

