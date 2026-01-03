Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Мадуро больше не президент Венесуэлы

Трамп уточнил, что власти Мадуро пришел конец после операции США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп официально объявил о завершении полномочий лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

«Власть Мадуро закончилась, он больше не президент», — уточнил президент США.

По словам Трампа, США теперь будут управлять Венесуэлой до обеспечения безопасного перехода власти.

В ночь на 3 января американские военные нанесли удары по объектам в Каракасе и других регионах Венесуэлы. Жители столицы сообщали о мощных взрывах, отключениях электричества и низколетящих самолетах.

Захват Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес был осуществлен элитным подразделением армии США «Дельта». Операция стала возможной благодаря разведданным, которые ЦРУ собирало в Венесуэле в течение нескольких месяцев.

Трамп показал фотографию, где Мадуро в спортивном костюме находится на борту десантного корабля USS Iwo Jima. Президент Венесуэлы и его жена направляются в Нью-Йорк, где против них выдвинуты обвинения в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше