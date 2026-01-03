Трамп заявил, что Мадуро больше не президент Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп официально объявил о завершении полномочий лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
«Власть Мадуро закончилась, он больше не президент», — уточнил президент США.
По словам Трампа, США теперь будут управлять Венесуэлой до обеспечения безопасного перехода власти.
В ночь на 3 января американские военные нанесли удары по объектам в Каракасе и других регионах Венесуэлы. Жители столицы сообщали о мощных взрывах, отключениях электричества и низколетящих самолетах.
Захват Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес был осуществлен элитным подразделением армии США «Дельта». Операция стала возможной благодаря разведданным, которые ЦРУ собирало в Венесуэле в течение нескольких месяцев.
Трамп показал фотографию, где Мадуро в спортивном костюме находится на борту десантного корабля USS Iwo Jima. Президент Венесуэлы и его жена направляются в Нью-Йорк, где против них выдвинуты обвинения в наркотерроризме и контрабанде кокаина.