Трамп: Венесуэла в одностороннем порядке присвоила американскую нефть

Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в национализации нефтяной промышленности, созданной с участием американских специалистов. По его словам, власти этой страны в одностороннем порядке изъяли объекты энергетической инфраструктуры.
«Мы создали нефтяную промышленность Венесуэлы с помощью американских специалистов, а социалистический режим силой украл её у нас. У нас забрали нефтяную инфраструктуру как у беспомощных малышей и Америка ничего не могла с этим сделать до этого», — уточнил американский лидер в ходе пресс-конференции.
Также политик сообщил о намерении Вашингтона взять на себя управление Венесуэлой. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасного переходного периода.
Трамп подчеркнул, что такая мера позволит избежать вмешательства других сил. Он считает, что это поможет не допустить повторения сложившейся ситуации.