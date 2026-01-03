Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Венесуэла в одностороннем порядке присвоила американскую нефть

Трамп заявил, что американские специалисты создавали инфраструктуру в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в национализации нефтяной промышленности, созданной с участием американских специалистов. По его словам, власти этой страны в одностороннем порядке изъяли объекты энергетической инфраструктуры.

«Мы создали нефтяную промышленность Венесуэлы с помощью американских специалистов, а социалистический режим силой украл её у нас. У нас забрали нефтяную инфраструктуру как у беспомощных малышей и Америка ничего не могла с этим сделать до этого», — уточнил американский лидер в ходе пресс-конференции.

Также политик сообщил о намерении Вашингтона взять на себя управление Венесуэлой. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасного переходного периода.

Трамп подчеркнул, что такая мера позволит избежать вмешательства других сил. Он считает, что это поможет не допустить повторения сложившейся ситуации.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше