Лояльный режим, контроль над нефтью. Военный аналитик о целях операции США в Венесуэле

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Целью действий США в Венесуэле является установление дружественного режима и получение контроля над природными ресурсами страны. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился независимый военный аналитик Александр Алесин.
«Как мне представляется, целью США является дезорганизация высшего государственного руководства Венесуэлы с тем, чтобы поставить в стране дружественный США режим, который бы позволил нефтяным монополиям и компаниям, контролирующим мировую добычу полезных ископаемых, все запасы Венесуэлы поставить под контроль. До Боливарианской революции под руководством Уго Чавеса все ресурсы контролировались США. После прихода к власти Уго Чавеса все ресурсы были национализированы и поставлены на службу Венесуэле. Это был очень сильный удар по интересам монополий. На протяжении длительного времени (примерно последних 30 лет) США пытались путем тайных операций, цветных революций, фальсификаций выборов привести к власти своего ставленника с тем, чтобы вернуть свои позиции в Венесуэле», — рассказал Александр Алесин.
Аналитик обратил внимание на то, что в Венесуэле находятся крупнейшие в мире залежи нефти, большое количество железной руды, бокситов и других материалов, вплоть до редкоземельных металлов. «Если предыдущие президенты США в основном ориентировались на тайные операции, то Дональд Трамп решил использовать вооруженную силу и при помощи пятой колонны внутри страны и внешней агрессии сменить режим в Венесуэле, вызвать хаос в стране и привести к власти своих ставленников», — отметил он.
Александр Алесин указал на то, что латиноамериканские страны, Куба, Китай, Беларусь, Россия осудили действия США. «И сейчас, очевидно, пойдет волна осуждения даже со стороны западных союзников Соединенных Штатов. Кроме того, было обращение вице-президента по вопросам гражданской безопасности, министра внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо, который считается ярым врагом США. По его словам, своих целей Соединенные Штаты достигли лишь частично, и Венесуэла собирает свои силы. Президент перед тем, как его задержали, ввел военное положение, войска мобилизованы. Теперь, похоже, к власти придут люди еще более жесткие по отношению к США, чем Николас Мадуро, который был склонен к компромиссу. Трудно предсказать, как будет развиваться ситуация, но уже ясно, что хаоса цветной революции в Венесуэле не будет, поскольку спецслужбы и вооруженные силы продолжают подчиняться правительству», — подчеркнул он.
Ранее Президент Беларуси категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью американской журналистке Грете ван Сустерен. В частности, Лукашенко высказал мнение о том, что «это будет второй Вьетнам».-0-
