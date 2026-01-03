Лояльный режим, контроль над нефтью. Военный аналитик о целях операции США в Венесуэле

Александр Алесин указал на то, что латиноамериканские страны, Куба, Китай, Беларусь, Россия осудили действия США. «И сейчас, очевидно, пойдет волна осуждения даже со стороны западных союзников Соединенных Штатов. Кроме того, было обращение вице-президента по вопросам гражданской безопасности, министра внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо, который считается ярым врагом США. По его словам, своих целей Соединенные Штаты достигли лишь частично, и Венесуэла собирает свои силы. Президент перед тем, как его задержали, ввел военное положение, войска мобилизованы. Теперь, похоже, к власти придут люди еще более жесткие по отношению к США, чем Николас Мадуро, который был склонен к компромиссу. Трудно предсказать, как будет развиваться ситуация, но уже ясно, что хаоса цветной революции в Венесуэле не будет, поскольку спецслужбы и вооруженные силы продолжают подчиняться правительству», — подчеркнул он.