Трамп заявил, что произошедшее с Мадуро может повториться с кем угодно

Трамп предупредил войска Венесуэлы о последствиях в случае сопротивления.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро может стать примером для любого политика. Это заявление он сделал во время пресс-конференции.

Трамп подчеркнул, что американский флот остается в регионе и США сохраняют все свои военные возможности.

«Все политические и военные деятели Венесуэлы должны понимать это: то, что случилось с Мадуро, может случиться и с ними, и это случится с ними, если они не будут справедливы — даже по отношению к собственному народу», — уточнил американский лидер.

Также американский президент официально объявил о завершении полномочий Николаса Мадуро. Трамп заявил, что Мадуро более не является легитимным главой Венесуэлы. Эти жесткие заявления прозвучали в ходе пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго.

