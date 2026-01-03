Трамп заявил, что произошедшее с Мадуро может повториться с кем угодно

Президент США Дональд Трамп заявил, что судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро может стать примером для любого политика. Это заявление он сделал во время пресс-конференции.
Трамп подчеркнул, что американский флот остается в регионе и США сохраняют все свои военные возможности.
«Все политические и военные деятели Венесуэлы должны понимать это: то, что случилось с Мадуро, может случиться и с ними, и это случится с ними, если они не будут справедливы — даже по отношению к собственному народу», — уточнил американский лидер.
Также американский президент официально объявил о завершении полномочий Николаса Мадуро. Трамп заявил, что Мадуро более не является легитимным главой Венесуэлы. Эти жесткие заявления прозвучали в ходе пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго.