После атаки БПЛА в хуторе Николаево-Отрадное выбило окно в доме

В Ростовской области после атаки вечером в субботу, 3 января, в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района взрывной волной выбило окно в тамбуре частного дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.
По словам главы региона, в ходе атаки БПЛА уничтожили в Таганроге и Неклиновском районе. Информация о последствиях на земле уточняется.
Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 3 января дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника над Ростовской областью. Также с вечера 2 января в регионе уже фиксировали уничтожение БПЛА и повреждения — в том числе выбитые стекла и поврежденные электропровода в Чертковском районе.
