Трамп: США будут добиваться, чтобы их доминирование не ставилось под сомнение

Доминирование США в западном полушарии не должно подвергаться сомнению, заявил Трамп.

Источник: Комсомольская правда

США будут добиваться, чтобы их доминирование в Западном полушарии не ставилось под сомнение. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции.

«В соответствии с нашей новой стратегией национальной безопасности американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение. Этого не произойдет», — сказал Трамп.

Он утверждает, что другие администрации США в течение десятилетий игнорировали опасения в сфере безопасности в Западном полушарии. В то время как он и его команда «очень решительно восстанавливают американскую мощь».

По словам американского лидера, атака на Венесуэлу направлена на достижение добрых целей. Военная операция прошла в ночь на субботу, 3 января. США захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, пока они спали в собственном доме.

Как заявлял президент США, Мадуро больше не будет угрожать людям Америки, он и его жена предстанут перед американским правосудием.

