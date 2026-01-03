Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC: Мадуро могут доставить в Гуантанамо для отправки в Нью-Йорк

Изначально Мадуро должны доставить на военную базу в Гуантанамо.

Источник: Комсомольская правда

По данным американских СМИ, президента Венесуэлы Николаса Мадуро планируют доставить на базу Гуантанамо. После этого его переправят в Нью-Йорк для предъявления обвинений, сообщает ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее генпрокурор США Памела Бонди официально обвинила Мадуро и его соратников в тяжких преступлениях. Им вменяют наркотерроризм, контрабанду наркотиков в США и нарушения оружейного законодательства.

Бонди заявила, что под руководством Мадуро Венесуэла стала центром международной наркоторговли. По мнению обвинения, это напрямую способствовало террористической деятельности.

За все инкриминируемые преступления Николас Мадуро может получить до четырех пожизненных заключений. При этом он уже находится под стражей американских силовых структур.

Напомним, что задержание Мадуро и его супруги стало результатом спецоперации в столице Венесуэлы Каракасе. После этого их тайно вывезли на территорию Соединенных Штатов.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше