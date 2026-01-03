ABC: Мадуро могут доставить в Гуантанамо для отправки в Нью-Йорк

По данным американских СМИ, президента Венесуэлы Николаса Мадуро планируют доставить на базу Гуантанамо. После этого его переправят в Нью-Йорк для предъявления обвинений, сообщает ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее генпрокурор США Памела Бонди официально обвинила Мадуро и его соратников в тяжких преступлениях. Им вменяют наркотерроризм, контрабанду наркотиков в США и нарушения оружейного законодательства.
Бонди заявила, что под руководством Мадуро Венесуэла стала центром международной наркоторговли. По мнению обвинения, это напрямую способствовало террористической деятельности.
За все инкриминируемые преступления Николас Мадуро может получить до четырех пожизненных заключений. При этом он уже находится под стражей американских силовых структур.
Напомним, что задержание Мадуро и его супруги стало результатом спецоперации в столице Венесуэлы Каракасе. После этого их тайно вывезли на территорию Соединенных Штатов.