В Минздраве рассказали, как провести праздники с пользой для здоровья

В Минздраве рассказали о правилах занятий спортом на новогодних праздниках.

Источник: Аргументы и факты

Провести новогодние праздники с пользой для здоровья поможет активный отдых на свежем воздухе, рассказали в Минздраве Алтайского края, пишет altapress.ru.

«Ключевое правило — обязательная разминка перед любой физической активностью. В холодное время года мышцы и связки становятся более уязвимыми. Легкие кардиоупражнения помогут их разогреть и снизить риск микротравм», — сказано в публикации.

При этом особое внимание следует уделить экипировке — стоит выбирать многослойную одежду, чтобы регулировать теплообмен при движении. Обувь лучше использовать с нескользящей подошвой. Кроме того, не стоит отказываться от шапки, перчаток и теплых носков.

В Минздраве региона отметили, что перед тренировкой следует выпить теплый напиток. Более того, во время активности стоит дышать через нос, а после тренировки лучше как можно скорее зайти в теплое помещение, переодеться в сухую одежду, согреться теплым напитком или душем.

Ранее врач-эндокринолог Наталья Горбунова рассказала, как восстановить форму после новогодних праздников.