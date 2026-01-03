Рубио призвал не играть с Трампом и пригрозил последствиями

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что не стоит пытаться играть с Дональдом Трампом, потому что это может привести к тяжелым последствиям. Эти слова он произнес в ходе пресс-конференции.
«Не играйте с Трампом, вы эту игру не вытяните», — подчеркнул Рубио.
При этом сам президент США Дональд Трамп сказал, что судьба лидера Венесуэлы Николаса Мадуро послужит уроком для других политиков. Трамп добавил, что американский флот продолжает находиться в регионе.
США сохраняют все свои военные силы в полной готовности. Трамп подчеркнул, что венесуэльские политики и военные должны понять: то же, что произошло с Мадуро, может случиться и с ними. Это произойдет, если они не будут вести себя справедливо по отношению к своему народу.