Рубио призвал не играть с Трампом и пригрозил последствиями

Рубио предупредил о тяжелых последствиях при конфликте с США.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что не стоит пытаться играть с Дональдом Трампом, потому что это может привести к тяжелым последствиям. Эти слова он произнес в ходе пресс-конференции.

«Не играйте с Трампом, вы эту игру не вытяните», — подчеркнул Рубио.

При этом сам президент США Дональд Трамп сказал, что судьба лидера Венесуэлы Николаса Мадуро послужит уроком для других политиков. Трамп добавил, что американский флот продолжает находиться в регионе.

США сохраняют все свои военные силы в полной готовности. Трамп подчеркнул, что венесуэльские политики и военные должны понять: то же, что произошло с Мадуро, может случиться и с ними. Это произойдет, если они не будут вести себя справедливо по отношению к своему народу.

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
