Азовское море остыло до нуля: Ейск готовится к удару стихии

Природная аномалия и надвигающийся шторм поставили под угрозу безопасность Ейского района. Азовское море у берегов муниципалитета остыло до критической нулевой отметки, однако главная опасность исходит не от температурного режима, а от ураганного ветра, грозящего вызвать наводнение. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям провела экстренное заседание, по итогам которого в городе введены ограничения.
«Власти, исходя из метеосводок, опасаются ветрового нагона и повышением уровня Азовского моря до неблагоприятных отметок. Что чревато подтоплением района Нахаловки и Ейской косы», — сообщает телеграм-канал «Ейск, новости, события».
Контраст с соседним Черноморским побережьем, где вода держится на отметке +10 градусов, разителен. На Ейск надвигается мощный циклон: вплоть до 5 января синоптики прогнозируют проливные дожди и шквалистый ветер с порывами до 20−25 метров в секунду. Из-за реальной угрозы жизни и здоровью людей праздничная программа полностью свернута, концерты на Площади искусств 4−5 января и выставка «Рождественское чудо», намеченная на 6 января, официально отменены. Спасательные службы приведены в режим повышенной готовности.