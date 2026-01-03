Азовское море остыло до нуля: Ейск готовится к удару стихии

Контраст с соседним Черноморским побережьем, где вода держится на отметке +10 градусов, разителен. На Ейск надвигается мощный циклон: вплоть до 5 января синоптики прогнозируют проливные дожди и шквалистый ветер с порывами до 20−25 метров в секунду. Из-за реальной угрозы жизни и здоровью людей праздничная программа полностью свернута, концерты на Площади искусств 4−5 января и выставка «Рождественское чудо», намеченная на 6 января, официально отменены. Спасательные службы приведены в режим повышенной готовности.