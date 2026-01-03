Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что оставляет в силе свои предупреждения в адрес лидера Колумбии

Президент США предупредил лидера Колумбии после операции в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп оставляет в силе свои предупреждения в адрес лидера Колумбии Густаво Петро после военной операции в Венесуэле. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции.

Также Трамп заявлял, что США будут добиваться, чтобы их доминирование в Западном полушарии не ставилось под сомнение.

Ранее американский лидер призвал Петро «одуматься» и принять меры против производства наркотиков, которое ведется в стране, и продажи их в США.

Атака на Венесуэлу, по словам американского лидера, направлена на достижение добрых целей. Военная операция прошла в ночь на субботу, 3 января. США захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, пока те спали в своем доме. Трамп подчеркнул, что президент Венесуэлы и его супруга предстанут перед американским правосудием.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше