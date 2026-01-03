Трамп заявил, что оставляет в силе свои предупреждения в адрес лидера Колумбии

Президент США Дональд Трамп оставляет в силе свои предупреждения в адрес лидера Колумбии Густаво Петро после военной операции в Венесуэле. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции.
Также Трамп заявлял, что США будут добиваться, чтобы их доминирование в Западном полушарии не ставилось под сомнение.
Ранее американский лидер призвал Петро «одуматься» и принять меры против производства наркотиков, которое ведется в стране, и продажи их в США.
Атака на Венесуэлу, по словам американского лидера, направлена на достижение добрых целей. Военная операция прошла в ночь на субботу, 3 января. США захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, пока те спали в своем доме. Трамп подчеркнул, что президент Венесуэлы и его супруга предстанут перед американским правосудием.