Трамп: США добьются компенсаций от Венесуэлы для американских нефтяных компаний

Президент США Дональд Трамп пообещал, что его страна потребует от Венесуэлы выплату компенсаций американским нефтяным компаниям. В ходе пресс-конференции он отметил, что это связано с прошлыми действиями венесуэльских властей.
«США добьются от Венесуэлы компенсации для американских нефтяных компаний», — уточнил Трамп в ходе беседы с журналистами в резиденции Мар-а-Лаго.
Также Трамп обвинил Венесуэлу в национализации нефтяной промышленности. По его словам, эта отрасль развивалась с помощью американских специалистов. Власти страны просто отобрали энергетическую инфраструктуру.
Американский лидер пояснил, что социалистический режим в Венесуэле силой захватил нефтяные объекты. Он сравнил это с ситуацией, когда сильные забирают у слабых. США раньше не могли ничего изменить в этом вопросе, но все изменилось.