Трамп заявил, что операция в Венесуэле не осложнит отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Венесуэле, по его мнению, не должна привести к осложнению отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Эти слова политик произнес в ходе своего выступления в резиденции Мар-а-Лаго.
В то же время российский МИД выступил с заявлением. В нем содержится призыв к американским властям освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.
В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что получили подтвержденные данные о нахождении венесуэльского лидера на территории США. В связи с этим в МИД решительно призвали американское руководство пересмотреть свою позицию.
Также российская сторона указала на необходимость создания всех условий для решения спорных вопросов. Любые проблемы между Вашингтоном и Каракасом должны решаться исключительно путем мирного диалога.