Трамп заявил, что операция в Венесуэле не осложнит отношения с Россией

Трамп считает, что захват Мадуро не повлияет на российско-американские контакты.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Венесуэле, по его мнению, не должна привести к осложнению отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Эти слова политик произнес в ходе своего выступления в резиденции Мар-а-Лаго.

В то же время российский МИД выступил с заявлением. В нем содержится призыв к американским властям освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что получили подтвержденные данные о нахождении венесуэльского лидера на территории США. В связи с этим в МИД решительно призвали американское руководство пересмотреть свою позицию.

Также российская сторона указала на необходимость создания всех условий для решения спорных вопросов. Любые проблемы между Вашингтоном и Каракасом должны решаться исключительно путем мирного диалога.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше