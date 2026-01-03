Трамп: Вице-президент Венесуэлы Родригес пообещала сотрудничать с США

Вице-президент Венесуэлы готова выполнять указания США для урегулирования политического кризиса в стране. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, ссылаясь на информацию от госсекретаря Марко Рубио.
Трамп рассказал, что Делси Родригес провела длительный телефонный разговор с американским госсекретарем. По словам президента США, она заверила, что Венесуэла готова сделать все, что потребуют Штаты.
Кроме того, американский лидер заявил о намерении Вашингтона временно управлять Венесуэлой. Целью он назвал обеспечение безопасного и разумного переходного периода в стране.
Трамп подчеркнул, что США хотят избежать вмешательства других сил. Это, по его мнению, может привести к повторению текущей нестабильной ситуации.