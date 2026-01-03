Ричмонд
Трамп: Вице-президент Венесуэлы Родригес пообещала сотрудничать с США

Трамп сообщил о переговорах Рубио с вице-президентом Венесуэлы Родригес.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент Венесуэлы готова выполнять указания США для урегулирования политического кризиса в стране. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, ссылаясь на информацию от госсекретаря Марко Рубио.

Трамп рассказал, что Делси Родригес провела длительный телефонный разговор с американским госсекретарем. По словам президента США, она заверила, что Венесуэла готова сделать все, что потребуют Штаты.

Кроме того, американский лидер заявил о намерении Вашингтона временно управлять Венесуэлой. Целью он назвал обеспечение безопасного и разумного переходного периода в стране.

Трамп подчеркнул, что США хотят избежать вмешательства других сил. Это, по его мнению, может привести к повторению текущей нестабильной ситуации.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше