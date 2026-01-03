Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что не боится Путина

Трамп уточнил, что не обсуждал с Путиным вопрос Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает страха перед российским лидером Владимиром Путиным. Эти слова он произнес во время общения с журналистами в резиденции Мар-а-Лаго.

Трамп также отметил, что тема Венесуэлы не поднималась в его разговорах с Путиным. Но он выразил недовольство ходом диалога с Россией по украинскому вопросу.

При этом американский политик не ожидает ухудшения отношений с Москвой из-за действий США в Венесуэле. На вопрос о странах, заинтересованных в венесуэльской нефти, он дал четкий ответ.

Трамп заявил, что США смогут урегулировать все вопросы с Россией. Что касается других государств, то Америка готова сама продавать им нефть. При этом американский лидер отметил, что теперь США берут на себя управление в Венесуэле до появления «нового и безопасного» правительства.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше