Трамп заявил, что не боится Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает страха перед российским лидером Владимиром Путиным. Эти слова он произнес во время общения с журналистами в резиденции Мар-а-Лаго.
Трамп также отметил, что тема Венесуэлы не поднималась в его разговорах с Путиным. Но он выразил недовольство ходом диалога с Россией по украинскому вопросу.
При этом американский политик не ожидает ухудшения отношений с Москвой из-за действий США в Венесуэле. На вопрос о странах, заинтересованных в венесуэльской нефти, он дал четкий ответ.
Трамп заявил, что США смогут урегулировать все вопросы с Россией. Что касается других государств, то Америка готова сама продавать им нефть. При этом американский лидер отметил, что теперь США берут на себя управление в Венесуэле до появления «нового и безопасного» правительства.