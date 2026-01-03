Поезд Деда Мороза за два дня посетили почти 38 тыс. москвичей

Путешествие на поезде Деда Мороза началось 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и европейской части страны. «Поезд Деда Мороза» — это совместный проект правительства Вологодской области и РЖД, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Впервые проект стартовал 5 декабря 2021 года.