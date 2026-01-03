Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что недоволен ходом диалога с Путиным по Украине

Трамп признал, что в переговорах с Путиным по Украине есть небольшой прогресс.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недоволен ходом диалога с российским лидером Владимиром Путиным по Украине, но видит прогресс. Об этом заявил сам американский президент на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Я не в восторге от Путина», — уточнил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о ходе диалога между лидерами двух стран.

Глава США Дональд Трамп отметил, что не испытывает восторга по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину. Однако он также указал, что в процессе урегулирования украинского конфликта все же наблюдается определенное продвижение вперед. Хотя, признал Трамп, он считал, что урегулировать конфликт будет проще.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп добавил, что никогда не обсуждал с президентом России ситуацию в Венесуэле. Эта тема не фигурировала в их диалогах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше