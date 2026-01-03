Трамп заявил, что недоволен ходом диалога с Путиным по Украине

Глава США Дональд Трамп отметил, что не испытывает восторга по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину. Однако он также указал, что в процессе урегулирования украинского конфликта все же наблюдается определенное продвижение вперед. Хотя, признал Трамп, он считал, что урегулировать конфликт будет проще.