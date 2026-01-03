Трамп заявил, что недоволен ходом диалога с Путиным по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недоволен ходом диалога с российским лидером Владимиром Путиным по Украине, но видит прогресс. Об этом заявил сам американский президент на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
«Я не в восторге от Путина», — уточнил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о ходе диалога между лидерами двух стран.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп добавил, что никогда не обсуждал с президентом России ситуацию в Венесуэле. Эта тема не фигурировала в их диалогах.