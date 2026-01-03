Наркотрафик и власть США в Венесуэле: главное из заявлений Трампа после захвата Мадуро

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 3 января, в 19:00 по Москве начал большую пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики Николаса Мадуро. Трансляцию мероприятия вело американское телевидение.
Операция и судьба Мадуро.
Американский лидер рассказал, что проведенная американскими военными операция получила название «Полуночный молот», и она «прошла идеально» — Мадуро захватили на рассвете, погибших с американской стороны нет.
— Ни один американский военнослужащий не погиб, и ни одна единица американского оборудования не была утеряна. У нас было много вертолетов, много самолетов, много людей участвовало в этой операции, — пояснил американский лидер.
Операцию, которую провели американские военные, президент США назвал «чрезвычайной военной операцией». Главной целью был именно захват Мадуро. Причем армия США проводила мероприятия прямо в центре столицы Венесуэлы — Каракасе. По словам Трампа, благодаря успеху миссии Вашингтону удалось прекратить поставку сразу 97 процентов наркотиков в страну.
Мадуро и его супруга Силия Флорес, как выразился Трамп, «предстанут перед американским правосудием». Глава Белого дома обвинил президента и первую леди Венесуэлы в «наркотерроризме» против граждан США. Мадуро якобы руководил наркокартелем под названием Cartel de los Soles и у американской стороны, по словам Трампа, есть «абсолютные доказательства», которые будут представлены суду.
Самого Мадуро, которого сначала вывезли вертолетом, а затем посадили на американский корабль, передадут в суд в округе Нью-Йорка. Помимо наркотрафика Трамп также обвинил президента и его окружение в том, что они засылали в США «самых плохих людей» из психиатрических клиник и тюрем, чтобы они убивали американцев. Кроме того, Венесуэла, по словам Трампа, в одностороннем порядке забрала американскую нефть.
Госсекретарь США Марко Рубио, который также участвовал в пресс-конференции напомнил, что Николас Мадуро был осужден в США в 2020 году, и Белый дом считает его нелегитимным президентом.
— Мадуро был прямой угрозой против нас. У него было много карт, но он проиграл. Наш президент не шутит. Это послание миру — наш президент не хочет ни с кем ссориться, он нацелен на диалог, — подчеркнул Рубио.
Будущее Венесуэлы.
Трамп заявил, что на этом правление Мадуро заканчивается. Теперь Вашингтон возьмет на себя управление Венесуэлой в переходный период. Сколько этот самый переходный период будет продолжаться, глава Белого дома не уточнил.
Американский лидер заявил, что у Вашингтона «остаются все военные варианты» до тех пор, пока США не будет удовлетворять ситуация, которая сложится в Венесуэле. Трамп не исключил второй, более мощной волны ударов по республике, однако она, как считает президент, может не понадобиться.
— Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому прийти и просто продолжить с того места, где он остановился. Поэтому мы принимаем это решение прямо сейчас, — сказал Трамп.
В то же время одностороннее эмбарго США на экспорт венесуэльской нефти продолжает действовать. Также Вашингтон намерен сделать так, чтобы доминирование Штатов в Западном полушарии больше никогда не подвергалось сомнению.
США собираются защитить граждан Венесуэлы и восстановить инфраструктуру республики.
— Мы готовы снова зайти в Венесуэлу. Мы будем правильно управлять этой страной, заработаем много денег, дадим их людям. Там все еще наша нефть. Это мы построили эту индустрию, а ее забрали, как будто она нам и не принадлежала, — сказал Трамп.
Уточнения Пентагона.
Глава Пентагона Пит Хегсет также присутствовал на пресс-конференции. Он уточнил, что США задействовали в операции 150 самолетов. Миссия планировалась в течение нескольких месяцев, а приказ Трамп отдал 2 января в 22:46 по времени восточного побережья США.
Утром в субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. Что известно о нападении американских войск — в материале «Вечерней Москвы».