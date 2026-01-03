Наркотрафик и власть США в Венесуэле: главное из заявлений Трампа после захвата Мадуро

Самого Мадуро, которого сначала вывезли вертолетом, а затем посадили на американский корабль, передадут в суд в округе Нью-Йорка. Помимо наркотрафика Трамп также обвинил президента и его окружение в том, что они засылали в США «самых плохих людей» из психиатрических клиник и тюрем, чтобы они убивали американцев. Кроме того, Венесуэла, по словам Трампа, в одностороннем порядке забрала американскую нефть.